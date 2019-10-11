Son Dakika Haberleri: Tartıştığı meslektaşı Kaan Erol'u öldüren doktor Yavuz Sümter, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince...
Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı meslektaşı Kaan Erol'u öldüren doktor Yavuz Sümter, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince...

Tartıştığı meslektaşı Kaan Erol'u öldüren doktor Yavuz Sümter, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince...

23 dakika önce

Tartıştığı meslektaşı Kaan Erol'u öldüren doktor Yavuz Sümter, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tartıştığı meslektaşı Kaan Erol'u öldüren doktor Yavuz Sümter, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince..., System.String[]

Tartıştığı meslektaşı Kaan Erol'u öldüren doktor Yavuz Sümter, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Bora Füzesi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 07:26 Kaynak: İHA
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