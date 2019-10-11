Tartıştığı meslektaşı Kaan Erol'u öldüren doktor Yavuz Sümter, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince...

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Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Emekliler heyecanla bekliyor! En düşük maaş bin 800 liraya yükselebilir

Kamışlı'da patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var