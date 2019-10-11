Tartıştığı meslektaşı Kaan Erol'u öldüren doktor Yavuz Sümter, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince...
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Tartıştığı meslektaşı Kaan Erol'u öldüren doktor Yavuz Sümter, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 07:26 Kaynak: İHA
Tartıştığı meslektaşı Kaan Erol'u öldüren doktor Yavuz Sümter, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
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