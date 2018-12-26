Son Dakika Haberleri: Tartıştığı Müşteriyi Silahla Vurdu

Tartıştığı Müşteriyi Silahla Vurdu

36 dakika önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan kavgada 1 kişi bacağından vurularak yaralandı.

Tartıştığı Müşteriyi Silahla Vurdu, System.String[]
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan kavgada 1 kişi bacağından vurularak yaralandı.

Olay, Malkara yolu üzerinde bulunan alkollü bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, eğlence mekanında çalışan garson C.B. ile mekanda müşteri olarak bulunan İ.Ö. (46) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu C.B. yanındaki tabancayla ateş ederek, İ.Ö.'yü bacağından yaraladı. Yaralanan İ.Ö. kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, şüpheli C.B. ise olayda kullandığı tabanca ile birlikte kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Savcısının talimatı ile incelemelerde bulunurken, C.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:37 Kaynak: İHA

Malkara, Edirne, Keşan, 3. Sayfa
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