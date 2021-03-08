Tartıştığı oğlu ile araya giren eşini bıçakladı - Son Dakika

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde aile içinde çıkan tartışmada Mustafa Y. (44), kendisine bıçak çeken oğlu Furkan Y. (18) ile araya giren eşi Hatice Y.'yi (43) bıçakla yaraladı. Kavga sırasında evde bulunan çiftin kızı da kapı camının kırılması sonucu elinden yaralandı. Mustafa Y. polise teslim olurken, ağır yaralanan anne ve oğlu ameliyata alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Şelale Mahallesi 3593 Sokak'taki bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Bir süredir gerginlik yaşayan Mustafa ve Hatice Y. çifti arasında bugün yine tartışma çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya çiftin çocukları Furkan Y. de katıldı. Mustafa Y. ile oğlu Furkan birbirlerine bıçak çekti. Hatice Y. ise kavgayı önlemek amacıyla araya girdi. Bu sırada Mustafa Y., eşi Hatice Y.'yi karnından ve kalbinden, oğlu Furkan Y.'yi de sırtından bıçakla yaraladı. Arbedede çiftin kızı A.Y.'nin (14) elini de kırılan kapının camı kesti.

ANNE VE OĞLUNUN DURUMU CİDDİKomşuların iphbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar Hatice Y., Furkan Y. ve A.Y. Manavgat Devlet Hastanesi 'ne götürüldü. Sağlık durumları ciddi olan anne ve oğlu, ameliyata alındı. Olay sonrası evden ayrılan Mustafa Y. ise polis merkezine giderek teslim oldu.'GELDİK BARIŞTIRACAĞIZ DİYE'

Mustafa Y.'nin halası; bir süredir yaşanan sorun nedeniyle çifti barıştırmak için evlerine geldiklerini söyleyerek, "Çok iyilerdi, bak komşular da biliyor, yuvalarını kendilerini yıktı, gittiler. Korkudan öldük. Mustafa kardeşimin oğlu, Hatice ise gelinim. Geldik barıştıracağız diye. Birbirleriyle kavga yapmışlar ne yaptılarsa. İşte barışma böyle döndü, böyle oldu. Barışma bu hale geldi" dedi.