Son Dakika Haberleri: Tartıştığı Oğlunu Bıçakla Yaralayan Baba, Adliyede

Tartıştığı Oğlunu Bıçakla Yaralayan Baba, Adliyede

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, tartıştığı oğlu Savaş M.'yi(34) bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan İbrahim M. (59), adliyeye sevk edildi.

Tartıştığı Oğlunu Bıçakla Yaralayan Baba, Adliyede, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, tartıştığı oğlu Savaş M.'yi(34) bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan İbrahim M. (59), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde meydana geldi. İbrahim M., eşi ile birlikte oturduğu sırada eve oğlu Savaş M. geldi. Savaş M. henüz bilinmeyen bir nedenle evi dağıtmaya başladı. Baba İbrahim M. oğlunu durdurmaya çalıştı. Ancak iddiaya göre baba, oğlunun saldırısına uğradı. Bunun üzerine mutfaktan aldığı bıçakla oğlunu yüzünden, boynundan ve karnından bıçakladı. Savaş M. ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan Savaş M., apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Olayın ardından evden çıkan baba İbrahim M., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İbrahim M. bugün adliyeye sevk edildi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:44 Kaynak: DHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Öfkeli Baba, Evi Dağıttığı İçin Tartıştığı Oğlunu Yüzünden Bıçakladı Amatör Balıkçı, Kıyıdan Oltayla 90 Santimetrelik Levrek Yakaladı

Usta Sanatçı Bedia Akartürk Hastaneye Kaldırıldı Uyuşturucu Tacirleri Hazırlıksız Yakalandı, 5'i Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 14:26:08. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tartıştığı Oğlunu Bıçakla Yaralayan Baba, Adliyede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]