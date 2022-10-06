Son dakika haberleri | İzmir'de baba dehşeti...Tartıştığı oğlunu kahvaltı sofrasında öldürdü - Son Dakika
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Son dakika haberleri | İzmir'de baba dehşeti...Tartıştığı oğlunu kahvaltı sofrasında öldürdü

06.10.2022 13:21

Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'de baba dehşeti.

İzmir'de baba dehşeti...Tartıştığı oğlunu kahvaltı sofrasında öldürdü

İZMİR İzmir'in Konak ilçesinde kahvaltı sofrasında tartışan baba ve oğlun kavgası cinayetle bitti. Tabancayla vurulan oğul hayatını kaybederken, kayıplara karışan baba her yerde aranıyor.

Olay saat 11.30 sıralarında Millet Mahallesi 2575 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.C. ile oğlu Kenan Cenikli (41), kahvaltı sofrasında otururken tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba-oğul arasında kavga çıkarken, Y.C., oğlu Kenan Cenikli'ye tabancayla ateş ederek evden kaçtı. Kenan Cenikli kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyan çevre sakinlerini durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, polis ekipleri çevre güvenliğini aldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede tabancayla vurulan Kenan Cenikli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenikli'nin cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet şüphelisi baba her yerde aranıyor

Olayın ardından polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri cinayet mahallinde incelemelerde bulunurken, oğlunu tabancayla vurduktan sonra kaçan Y.C.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | İzmir'de baba dehşeti...Tartıştığı oğlunu kahvaltı sofrasında öldürdü - Son Dakika

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