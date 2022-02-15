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Tartıştığı oğlunu öldürdü - Son Dakika

Tartıştığı oğlunu öldürdü

15.02.2022 00:33
Tartıştığı oğlunu öldürdü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 28 yaşındaki Cavit Kara, çıkan tartışmanın ardından babası Hüseyin Kara tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

Menteşe'nin Akkaya Mahallesi'nde 23.00 sıralarında meydana gelen olayda; evlerinin bahçesinde odun kıran Hüseyin Kara ile oğlu Cavit Kara arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin Kara, belinden çıkardığı tabancayı ateşleyerek oğlunu vurdu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Cavit Kara'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kara'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.Hüseyin Kara ise olay yerinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Tartıştığı oğlunu öldürdü
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Hüseyin Kara, Jandarma, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tartıştığı oğlunu öldürdü - Son Dakika


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