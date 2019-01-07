Tartıştığı Oğlunu Pompalı Tüfekle Vurdu
44 dakika önce
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, Ali T. (56), evde tartıştığı oğlu Mustafa Can T.'yi pompalı tüfekle vurarak, ağır yaraladı.
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy
ilçesinde, Ali T. (56), evde tartıştığı oğlu Mustafa Can T.'yi pompalı tüfekle vurarak, ağır yaraladı.
Olay, gece saatlerinde, Gazi Osman Paşa
Mahallesi Sümbül Sokak'taki evde meydana geldi. Ali T., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı oğlu Mustafa Can T.'yi pompalı tüfekle ateş ederek, boynundan yaraladı. Mustafa Can T., ihbar üzerine eve gelen sağlık görevlilerince ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun ağır olduğu belirlenen Mustafa Can T., ilçedeki özel hastaneye sevk edildi. Polis
ekiplerinin gözaltına aldığı Ali T.'nin emniyetteki sorgulandığı belirtildi.
- Tekirdağ
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:16 Kaynak: DHA
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