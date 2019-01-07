Tartıştığı Oğlunu Pompalı Tüfekle Vurdu (2)
1 saat önce
TUTUKLANDI Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, tartıştığı oğlu Mustafa Can Türker'i pompalı tüfekle vurarak, yaralayan fabrika işçisi Ali Türker (56), emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI Tekirdağ
'ın Çerkezköy
ilçesinde, tartıştığı oğlu Mustafa Can Türker'i pompalı tüfekle vurarak, yaralayan fabrika işçisi Ali Türker
(56), emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Türker, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
'PİŞMAN DEĞİLİM'
Ali Türker'in, ifadesinde; 3 erkek çocuk sahibi olduğunu, müzisyenlik yapan oğlu Mustafa Can'ın sürekli sorunlar çıkardığını, evlerine de ara sıra geldiğini söylediği öğrenildi. Olay gecesi de oğlu Mustafa Can'ın, eve gelip, kendisi ile eşine hakaretler ettiğini anlattığı belirtilen Ali Türker'in "Evi dağıttı, bana ve annesini hakaretler etti. Sinirlerime hakim olamadım, tüfeği alıp, vurdum. Pişman değilim; bana kötü davranıyor, annesine hakaret ediyor. Sonuçta beni, annesini ve kardeşlerini üzüyor. Benim böyle bir evladım yok" dediği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:34 Kaynak: DHA
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