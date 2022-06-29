Tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü - Son Dakika
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Tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü

29.06.2022 10:12
Tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü

GİRESUN'un Dereli ilçesinde Ahmet Kurt (79), tartıştığı oğlu Ömer Kurt'u (55) ruhsatsız tabancayla vurarak öldürdü.

GİRESUN'un Dereli ilçesinde Ahmet Kurt (79), tartıştığı oğlu Ömer Kurt'u (55) ruhsatsız tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, dün ilçeye bağlı Çalca köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Kurt ile oğlu Ömer Kurt evde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce Kurt, ruhsatsız tabancasıyla oğluna 3 el ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan, 1 çocuk babası Kurt, hayatını kaybetti. İhbarla adrese jandarma ekipleri, sevk edildi. Ömer Kurt'un cansız bedeni, olay yeri incelemesi sonrası hastane morguna kaldırıldı. Ahmet Kurt ise gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Ahmet Kurt, Ömer Kurt, Dereli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü - Son Dakika

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