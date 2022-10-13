Tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü (2) - Son Dakika
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Tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü (2)

13.10.2022 16:07
Tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü (2)

TUTUKLANDIAntalya'nın Alanya ilçesinde, tartıştığı oğlu Cihat Gönültaş'ı tabancayla öldüren Duran Gönültaş, ifadesinde, çocuğunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia etti.

TUTUKLANDI

Antalya'nın Alanya ilçesinde, tartıştığı oğlu Cihat Gönültaş'ı tabancayla öldüren Duran Gönültaş, ifadesinde, çocuğunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia etti. Sürekli tartıştıklarını ve olay sırasında oğlunun, iş yerinde kendisine bıçakla saldırdığını öne süren Gönültaş, kendisini korumak amacıyla ateş ettiğini söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Duran Gönültaş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.


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Kaynak: DHA

Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü (2) - Son Dakika

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