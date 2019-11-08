Tartıştığı oğlunu tabancayla öldüren baba tutuklandı

Aksaray'da miras yüzünden tartıştığı oğlunu tabancayla vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba tutuklandı.
Bahçeli Mahallesi 3720 Sokak'ta oturan oğlu M.E'yi (48) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan R.E'nin (72) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen R.E, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Olayın geçmişi
Dün, Bahçeli Mahallesi 3720 Sokak'ta oturan M.E (48) ile babası R.E. (72) arasında miras yüzünden tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle R.E. tabancayla oğlu M.E'yi başından vurarak öldürmüştü.