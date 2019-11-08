Son Dakika Haberleri: Tartıştığı oğlunu tabancayla öldüren baba tutuklandı
Son Dakika Güncel Tartıştığı oğlunu tabancayla öldüren baba tutuklandı

Tartıştığı oğlunu tabancayla öldüren baba tutuklandı

6 saat önce

Aksaray'da miras yüzünden tartıştığı oğlunu tabancayla vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba tutuklandı.

Tartıştığı oğlunu tabancayla öldüren baba tutuklandı, System.String[]

Aksaray'da miras yüzünden tartıştığı oğlunu tabancayla vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba tutuklandı.

Bahçeli Mahallesi 3720 Sokak'ta oturan oğlu M.E'yi (48) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan R.E'nin (72) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen R.E, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olayın geçmişi

Dün, Bahçeli Mahallesi 3720 Sokak'ta oturan M.E (48) ile babası R.E. (72) arasında miras yüzünden tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle R.E. tabancayla oğlu M.E'yi başından vurarak öldürmüştü.

Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Servis aracıyla Eylül'ün ölümüne neden olan şoför, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
9 yaşındaki Eylül'ü okul bahçesinde servis aracıyla ezen sürücü tutuklandı Diyarbakır'da babasını öldüren genç, 3 saat cansız bedeninin başında bekledi Siyanürle intihar eden 4 kardeşin Mersin'deki üvey kardeşleri konuştu: Hiçbir şekilde yüzlerini görmedik

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 22:57:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tartıştığı oğlunu tabancayla öldüren baba tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]