Olay, gece Ballıca köyünde meydana geldi. Zeki Ö. ile oğlu Uğur Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Zeki Ö., evindeki tüfeği alıp, oğluna ateş etti. Uğur Ö., tüfekten çıkan saçmaların başına, boynuna ve sırtına isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibi, Uğur Ö.'yü Düzce Atatürk Devlet Hastanesi 'ne kaldırdı. Jandarma ekipleri, Zeki Ö.'yü gözaltına alırken, soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

Jandarma, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tartıştığı oğlunu tüfekle vurdu - Son Dakika

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