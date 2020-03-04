Tartıştığı oğlunu yatağında uyurken, av tüfeğiyle öldürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tartıştığı oğlunu yatağında uyurken, av tüfeğiyle öldürdü - Son Dakika

Tartıştığı oğlunu yatağında uyurken, av tüfeğiyle öldürdü

6 saat önce

UŞAK'ta yaşayan Mustafa K. (67), tartıştığı oğlu Bülent K.'yi (42) yatağında uyurken, av tüfeğiyle vurarak, öldürdü.

Tartıştığı oğlunu yatağında uyurken, av tüfeğiyle öldürdü, System.String[]

UŞAK'ta yaşayan Mustafa K. (67), tartıştığı oğlu Bülent K.'yi (42) yatağında uyurken, av tüfeğiyle vurarak, öldürdü. Gözaltına alınan Mustafa K.'nin, emniyetteki sorgusunda, işleri kötü giden oğlunu, sürekli kendisinden para istediği için vurduğunu söylediği öğrenildi.

Atatürk Mahallesi'nde oturan Mustafa K., iddiaya göre, oğlu Bülent K. ile dün gece 9'uncu Duygu Sokak'taki evlerinde tartıştı. Tartışmanın ardından baba- oğul, odalarına geçip, uyudu. Mustafa K., bu sabah, av tüfeği ile odasına girdiği oğluna uyurken ateş etti. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, yatağında kanlar içindeki Bülent K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve savcının incelemelerinin ardından Bülent K.'nin cesedi, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan, 2 çocuk babası Mustafa K.'yi suç aleti av tüfeği ile yakalayıp, gözaltına aldı. Olay sırasında baba ile oğlunun evde yalnız oldukları öğrenildi.Mustafa K.'nin, polisteki sorgusunda, suçunu itiraf edip, tekstil atölyesi işleten oğlunun işlerinin kötü gittiğini, bu yüzden sürekli kendisinden para istemesi nedeniyle gece tartışınca öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Mustafa K.'nin, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yunanlılar tarafından vurulan göçmen yaşadıklarını anlattı
Bebeğinin ölümüne sebebiyet veren 19 yaşındaki anneye müebbet Babanın oğlunu öldürdüğü cinayetin altından borç meselesi çıktı Putin, Güvenlik Konseyi'nde Türkiye-Rusya zirvesini görüştü

Son Dakika Haberleri
20:13 Hizmetçiler Sokak Röportajı
20:08 Ünlü oyuncu Wilma Elles, Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a veda ediyor
19:33 Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak!
18:13 Ebegümecinin faydaları nelerdir? Ebegümeci çayı neye iyi gelir?
18:13 Elmanın faydaları nelerdir? Sarı, kırmızı ve ekşi elma faydaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 20:32:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tartıştığı oğlunu yatağında uyurken, av tüfeğiyle öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]