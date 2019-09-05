Tartıştığı otobüs şoförünü baltayla tehdit etti
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KAHRAMANMARAŞ'ta, özel halk otobüsü şoförü Cahit Taşkıran, trafikte tartıştığı otomobil sürücüsü Rüstem E. tarafından baltayla tehdit edildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 08:48 Kaynak: DHA
KAHRAMANMARAŞ'ta, özel halk otobüsü şoförü Cahit Taşkıran, trafikte tartıştığı otomobil sürücüsü Rüstem E. tarafından baltayla tehdit edildi. Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından Rüstem E., polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, öğleden sonra Saçaklızade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 46 H 0083 plakalı halk otobüsü ile Üngüt-Namık Kemal arasında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Cahit Taşkıran, trafikte otomobil sürücüsü Rüstem E. ile tartıştı. Tartışma sırasında Rüstem E., eline aldığı baltayla otobüsün yanına gelip Taşkıran'la tartışıp tehdit etti. Cahit Taşkıran ise aracın camını kapatıp, kapılarını kilitleyerek polisten yardım istedi.
Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Rüstem E.'yi evinde gözaltına aldı.
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