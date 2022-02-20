Üye Girişi
Tartıştığı otobüs şoförünü bıçakladı; o anlar kamerada - Son Dakika

Tartıştığı otobüs şoförünü bıçakladı; o anlar kamerada

20.02.2022 20:39
Tartıştığı otobüs şoförünü bıçakladı; o anlar kamerada

ESKİŞEHİR'de, belediye otobüsüne kartsız binmek isteyen bir kadının telefonla haber verip çağırdığı yakını Gökhan P. (30), tartıştığı şoför Barış Odabaşı'nı (42) 3 yerinden bıçakladı.

ESKİŞEHİR'de, belediye otobüsüne kartsız binmek isteyen bir kadının telefonla haber verip çağırdığı yakını Gökhan P. (30), tartıştığı şoför Barış Odabaşı'nı (42) 3 yerinden bıçakladı. Olay anı otobüsün güvenlik kamerasına yansırken, Gökhan P., polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay, saat 13.30 sıralarında Tepebaşı ilçesine bağlı Muttalip Mahallesi'nde meydana geldi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 26 BL 511 plakalı otobüsün şoförü Barış Odabaşı, iddiaya göre bir kadının araca kartsız binmesine izin vermedi. Kısa süre yaşanan tartışmanın ardından kadın, telefonla yakını Gökhan P.'ye haber verdi. Son durağa gelen Gökhan P., tartışıp darbettiği otobüs şoförü Odabaşı'nı belinden çıkardığı bıçakla, bacağından ve karnından yaralayıp kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Odabaşı, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

O ANLAR KAMERADA?Olay yerinden kaçan şüpheli Gökhan P., polis merkezine giderek teslim olurken, yaşananlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kadının şoförle tartıştığı, bir süre sonra gelen yakını Gökhan P.'nin de tartışma sırasında otobüs şoförüne saldırıp belinden çıkardığı bıçakla yaraladığı anlar yer aldı.'HAYATIMI ZOR KURTARDIM'Yaşadıklarını anlatan Barış Odabaşı, bir kadının otobüse kartsız binmek istediğini ve ardından yakınının gelip kendisini bıçakladığını belirterek şunları söyledi: "Belediye otobüsünün şoförüyüm. Son durağa geldim. 10 dakika vaktim vardı, bir mola yapayım dedim. O sırada kartsız bir yolcu geldi. Yolcunun kartı olmadığı için 'HES kodunuz yok, alamam' dedim. O esnada şüpheli bana saldırdı ve karın kısmımdan, bacak kısmımdan olmak üzere 3 kere bıçakladı. Tamamen öldürmeye teşebbüs etti. Hayatımı zor kurtardım."BÜYÜKERŞEN TEPKİ GÖSTERDİEskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, yaşanan olaya tepki gösterdi. Sosyal medyadan mesaj yayınlayan Büyükerşen, adli sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, "Haftanın 7 günü özveriyle çalışan ve emekleri dolayısıyla her zaman minnet duyduğumuz otobüs şoförlerimizden Barış Odabaşı'nın görevi başında biletsiz otobüse binmek isteyen bir yolcunun yakını tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını üzüntüyle öğrendim. Sevgili Barış'ın sağlık durumunun iyi olması en büyük sevincimiz. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, adli sürecin takipçisi olacağımızın kamuoyunca bilinmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Tartıştığı otobüs şoförünü bıçakladı; o anlar kamerada
Tartıştığı otobüs şoförünü bıçakladı; o anlar kamerada
Tartıştığı otobüs şoförünü bıçakladı; o anlar kamerada
Tartıştığı otobüs şoförünü bıçakladı; o anlar kamerada
Tartıştığı otobüs şoförünü bıçakladı; o anlar kamerada
YORUMLAR
500
Tartıştığı otobüs şoförünü bıçakladı; o anlar kamerada Tartıştığı otobüs şoförünü bıçakladı; o anlar kamerada Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı Eskişehir'e uyuşturucu sokmak isteyen şüpheliler yakalandı Eskişehir'e uyuşturucu sokmak isteyen şüpheliler yakalandı

Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir, Tepebaşı, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tartıştığı otobüs şoförünü bıçakladı; o anlar kamerada - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:27 Fenerbahçe tribününde şaşırtan anlar! Güney Koreli fanatikler Kuzey Kore'ye küfürlü tezahürat yaptı
19:58 Aleyna Tilki, arkadaşı Serel Yereli'nin evini temizledi! Paylaştıkları fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu
19:44 Putin ve Macron'dan ödemli adım! Rusya-Ukrayna geriliminde diplomatik çözüm sağlandı
19:42 Maç sırasındaki sözleri canlı yayından duyuldu! Herkes, Arda Güler'i konuşuyor
19:40 Bülent Korkmaz imzayı attı! Tecrübeli hoca resmen Çaykur Rizespor'da
19:35 Ragbi turnuvasında ilginç olay! Oyuncun şortu düştü, kadın taraftar şaşkınlığını gizleyemedi
19:31 Erhan Çelik, Bakırköy Belediyesi'nin teftişine çok sinirlendi: Kılıçdaroğlu bu uygulamaya ne diyecek?
19:24 Bir restoran zincirinde çalışan ve "Çıplak garson" olarak bilinen kadının bir gecede müşterilerden aldığı bahşiş şaşkınlık yarattı
18:49 Son Dakika: Dev final sona erdi! İşte Türkiye Kupası'nın yeni şampiyonu
18:23 Spiker bile ne diyeceğini şaşırdı! Alanya-Trabzonspor maçı ilginç anlara sahne oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 20:47:39. #1.13#
SON DAKİKA: Tartıştığı otobüs şoförünü bıçakladı; o anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement