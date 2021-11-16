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Tartıştığı öz kızının boğazını kesmiş - Son Dakika

Tartıştığı öz kızının boğazını kesmiş

16.11.2021 08:27
Tartıştığı öz kızının boğazını kesmiş

Tartıştığı öz kızının boğazını kesmiş Kayseri'nin Talas ilçesinde bir kişi, tartıştığı kızını boğazından ve göğsünden bıçaklayarak öldürdükten sonra kendisini ihbar etti.

Tartıştığı öz kızının boğazını kesmiş

KAYSERİ - Kayseri'nin Talas ilçesinde bir kişi, tartıştığı kızını boğazından ve göğsünden bıçaklayarak öldürdükten sonra kendisini ihbar etti.

Edinilen bilgiye göre, Tablakaya Mahallesi 6182. Sokak'ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda Basri K. (63), kızı Ş.T. ile tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle baba Basri K. kızını; boğaz, karın ve göğsünden bıçakladı. Basri K. daha sonra acil çağrı merkezini arayarak kızını öldürdüğünü ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ş.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. 2 çocuk annesi Ş.T.'nin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. İlk incelemede Ş.T.'nin vücuduna 5 bıçak darbesi aldığı öğrenildi. Kızını öldüren Basri K. ise olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü

Olay yerinden görüntüler

Ekiplerden görüntüler

Babanın binadan çıkarılışı ve ekip otosuna bindirilişi

Olay yeri incelemenin binaya girmesi

Cesedin binadan çıkarılışı

Ölen kadının fotoğrafı

Detaylar

Hikaye:

Tartıştığı öz kızının boğazını kesmiş

KAYSERİ - Kayseri'nin Talas ilçesinde bir kişi, tartıştığı kızını boğazından ve göğsünden bıçaklayarak öldürdükten sonra kendisini ihbar etti.

Edinilen bilgiye göre, Tablakaya Mahallesi 6182. Sokak'ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda Basri K. (63), kızı Ş.T. ile tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle baba Basri K. kızını; boğaz, karın ve göğsünden bıçakladı. Basri K. daha sonra acil çağrı merkezini arayarak kızını öldürdüğünü ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ş.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. 2 çocuk annesi Ş.T.'nin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. İlk incelemede Ş.T.'nin vücuduna 5 bıçak darbesi aldığı öğrenildi. Kızını öldüren Basri K. ise olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tartıştığı öz kızının boğazını kesmiş
Tartıştığı öz kızının boğazını kesmiş
Tartıştığı öz kızının boğazını kesmiş
Tartıştığı öz kızının boğazını kesmiş

Kayseri, Polis, Talas, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı öz kızının boğazını kesmiş - Son Dakika


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