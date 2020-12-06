Son dakika: Tartıştığı şahıs tarafından vuruldu - Son Dakika

Son dakika: Tartıştığı şahıs tarafından vuruldu
06.12.2020 16:28
Son dakika 3. sayfa haberine göre Tartıştığı şahıs tarafından vuruldu Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde tartıştığı şahsın silahla ateş açtığı vatandaş ayağından vuruldu.
Tartıştığı şahıs tarafından vuruldu
KOCAELİ - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde tartıştığı şahsın silahla ateş açtığı vatandaş ayağından vuruldu.
Olay, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Tekeli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şenay T. isimli vatandaş ile kimliği belirsiz bir şahıs arasından tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kimliği belirsiz şahıs kavga sırasında silahla ile Şenay T.'ye ateş etti. Kurşun Şenay T.'nin ayağına isabet etti.
Şenay T. olayın ardından kendi imkanları ile Kandıra Devlet Hastanesi'ne gitti. Tedavi altına alınan Şenay T. Daha sonra Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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