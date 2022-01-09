Taksi durağında tartıştığı şahsa kurşun yağdırdı - Son Dakika

Taksi durağında tartıştığı şahsa kurşun yağdırdı

MALATYA Malatya'da taksi durağına gelen bir kişi, burada tartıştığı şahsa kurşun yağdırdı. Bir süre kovalamacanın da yaşandığı olayda yaralanan olmazken, şüpheli olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalandı.

Olay, Battalgazi İlçesine bağlı Kırçuval Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Barbaros sokak içerisinde bulunan bir taksi durağına giden M.K., burada O.Ç.'yi sordu. O.Ç.'nin durakta olmadığını gören şahıs daha sonra duraktaki A.Ç. ile tartışamaya başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşürken iddiaya göre A.Ç., M.K.'ya su bardağı fırlatırken M.K. belinde çıkardığı silahla A.Ç.'ye 3 el ateş açtı. Kurşunlardan kurtulmayı başaran A.Y., kendisine ateş ettikten sonra yayan olarak kaçmaya çalışan M.K'nın peşine düştü. Bir süre yaşanan kovalamacanın arından Sarıcıoğlu Mahallesi Destan sokakta A.Ç.'ye 2 el daha ateş açan M.K. bölgeden kaçarak uzaklaştı. Yaralanın olmadığı olayda ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olayın gerçekleştiği bölgelerde inceleme yapan ekipler 5 adet boş kovan bulurken, olayın şüphelisi M.K. olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalandı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.