Tartıştığı şahsı av tüfeği ile vurdu: 1'i ağır 2 yaralı
1 saat önce
Tartıştığı şahsı av tüfeği ile vurdu: 1'i ağır 2 yaralı Av tüfeği ile yaralanan 2 kişi Düzce Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldıDÜZCE - Düzce merkeze bağlı Nasırlı köyünde çıkan tartışmada 1'i ağır 2 kişi av tüfeği ile yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:17 Kaynak: İHA
Tartıştığı şahsı av tüfeği ile vurdu: 1'i ağır 2 yaralı
Av tüfeği ile yaralanan 2 kişi Düzce
Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı
DÜZCE - Düzce merkeze bağlı Nasırlı köyünde çıkan tartışmada 1'i ağır 2 kişi av tüfeği ile yaralandı. Yaralayan şahıs ise olay sonrası firar etti.
Olay sabah saatlerinde Düzce Merkeze bağlı Nasırlı Köyü'nde meydana geldi. Mehmet B. oğlu Ali B. ile ismi henüz belirlenemeyen bir şahıs arazide tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucunda şahıs yanında bulunan av tüfeği ile babayla oğlunu yaraladı. Mehmet B. kafasına aldığı mermi ile ağır yaralanırken, oğlu Ali Bakan
ise ayağından yaralandı. Etrafta bulunan kişilerin haber vermesi ile olay yerine giden Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Düzce Üniversitesi
Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdılar. Olay sonrası olay yerinden kaçan şahsın aranmasına devam edilirken, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
Okul bahçesinde "sigaraya kasnak atma oyunu"na idari işlem başlatıldı
Çorlu'daki tren kazası davasında mahkeme heyeti çekildi
TEM'de 'yol verme' cinayeti! Herkesin gözü önünde kurşun yağdırdı
Şiddet gördüğü adamdan kaçarken yardımına mahalleli yetişti