Tartıştığı şahsı av tüfeğiyle vurdu - Son Dakika

Karabük'te bir kişi, tartıştığı şahıs tarafından av tüfeğiyle vurularak yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Beşbinevler Mahallesi Belediye Evleri önünde Rıdvan K. (40) isimli şahıs, 78 BJ 556 plakalı otomobili ile apartmanın önüne geldiği sırada, bir kişi ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen tartışmada Rıdvan K., kimliği belirlenemeyen şahıs tarafından av tüfeği ile bacağından vuruldu. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Hastanede ameliyata alınan yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, Rıdvan K.'nin kendisini tüfekle oynarken vurduğunu iddia ettiği öğrenildi.



Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken aralarında biri bayan 3 kişi gözaltına alındı. - KARABÜK