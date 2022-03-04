Tartıştığı şahsı bıçakla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Tartıştığı şahsı bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

04.03.2022 17:56
Tartıştığı şahsı bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

Karabük'te tartıştığı şahsı bıçakla öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karabük'te tartıştığı şahsı bıçakla öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki akşam Yenişehir Mahallesi Göktürkler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fatih Sivri (37) ve Sabit Ö. (46) aralarında önceden bulunan husumet nedeniyle kavga çıktı. Büyüyen kavga sonrası Sabit Ö., Sivri'yi vücudunun 5 ayrı bölgesinden bıçakla ağır yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sivri, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan Sabit Ö., emniyetteki sorgusunun ardından yoğun güvenlik önlemleri altında çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi. Savcılıkça ifadesi alınan Sabit Ö., kasten adam öldürmeye teşebbüs ile sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Öte yandan bıçaklı saldırı sonrası hayatını kaybeden Fatih Sivri ise Kayabaşı Merkez camiinde kılınan cenaze namazının ardından Karabük Köyü aile mezarlığına defnedildi. - KARABÜK

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Yenişehir, Karabük, kavga, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı şahsı bıçakla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika


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