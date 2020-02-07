Tartıştığı şahsı bıçaklayarak öldürdü, olay 2 gün sonra ortaya çıktı - Son Dakika
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Tartıştığı şahsı bıçaklayarak öldürdü, olay 2 gün sonra ortaya çıktı

6 saat önce

Eskişehir'de bir kişi tartıştığı şahsı bıçaklayarak öldürdü.

Tartıştığı şahsı bıçaklayarak öldürdü, olay 2 gün sonra ortaya çıktı, System.String[]

Eskişehir'de bir kişi tartıştığı şahsı bıçaklayarak öldürdü. 2 gün sonra polis şahsı evde ölü bulurken, katil zanlısı saklandığı evde yakaladı.


Alınan bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi Akgünler Sokak üzerinde bir ikamette Raşit A. (21) ile Mustafa Ş. (32) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mustafa Ş. yanında taşıdığı bıçakla Raşit A.'yı vücudunun 8 farklı yerlerinden bıçaklayıp kaçtı. Raşit K.'dan bir süredir haber alamayan yakınları da durumu 155 Polis İmdat Hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri Raşit A.'nın iki gün önce vücudunun 8 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Raşit A.'nın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi. Evde parmak izi taraması yapan ve çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olayın şüphelisi Mustafa Ş.'yi yaklaşık 2 saat sonra Büyükdere Mahallesi'ndeki saklandığı evde suç aleti bıçakla birlikte yakaladı.


Öte yandan evde yapılan aramalarda, Raşit A.'ya ait olduğu belirlenen kredi kartları ve cüzdan bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ESKİŞEHİR

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:56 Kaynak: İHA
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