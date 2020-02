Tartıştığı şahsı bıçaklayarak öldüren cinayet zanlısından kan donduran savunma Açıklaması - Son Dakika

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir kişinin sahilde alkol alırken tartıştığı grup tarafından 5 yerinden bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili açılan dava görülmeye başlandı. Duruşmada savunmaya yapan cinayet zanlısı, "Ben ailesinden özür diliyorum. Öldürmemin hiçbir gerekçesi yoktu, sadece alkolün etkisindeydim" dedi.



Olay, 31 Ağustos 2019 tarihinde Başiskele ilçesi Liman Caddesi mevki'inde bulunan sahilde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sahilde arkadaşı Serdar İlter (31) ve Mesut Şeker ile sahilde alkol alan 4 kişi arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Olayda şahıslardan biri bıçakla İlter'i sırt ve boyun bölgesinden 5 kez bıçakladı. İlter kanlar içinde kalırken, diğer şahıslar olay yerinden kaçtı. İlter'in arkadaşı Mesut Şeker durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan İlter, hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, olaya karışan O.T. (24), A.T. (16), E.V. (15), T.E. (17)'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet Müdürülüğü'ne götürülen sanıklardan O.T., ifadesinde gürültü nedeniyle tartıştıklarını, T.E.'nin bir anda bıçağını çıkartarak İlter'i bıçakladığını iddia etti. Yapılan işlemlerinin ardından zanlılar Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Şahıslardan T.E., O.T. ve A.T.'nin tutuklanmasına karar verilirken, E.V. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



İlter'i öldürdüğü iddia edilen sanıklar hakim karşısına çıktı



Olayla ilgili sanıklardan A.T, E.V. ve T.E. hakkında Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde O.T. hakkında ise Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanıklar hakkında açılan davalar Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleştirildi. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar O.T., A.T., T.E. ve tutuksuz sanık E.V. hakim karşısına çıktı. Duruşmaya yaşanan olayda bıçaklanarak öldürülen Serdar İlter'in annesi Safiye İlter, eşi Hatice İlter, babası Salih İlter ve avukatlar katıldı. Duruşma sanıkların savunmalarının dinlenmesi ile başladı.



"Gecenin şahidi olmaz dedim"



Duruşmada ilk olarak sanıklardan O.T. savunma yaptı. Savunmasında İlter'i T.E.'nin öldürdüğünü, kendilerinin bir suçunun olmadığını iddia eden O.T., "Olay yerinde ben ve diğer sanıklar alkol alıyorduk. Orada oturan başka gruplar da vardı. Biz otururken arkamızda bulunan şahısların bizi çağırdığını duyduk. Sonra ben de ne için çağırdıklarını merak edip yanlarına gittim. Orada şahısların üzerinde üstünlük kurabilmek için, 'Gece gece beni buraya niye çağırıyorsunuz. Gecenin şahidi olmaz' dedim. Sonra T.E., ardından da diğer sanıklar geldi. T.E. de alkollüydü. Şahıslara isimlerini sordu. Daha sonra tartışmaya başlayınca T.E. rahmetliye bir anlık sinirle vurmaya başladı. Üzerine atıldım vurmasın diye ama çok geçti. T.E'nin elinde bıçak olduğunu gördüm ama yumrukla vurduğunu zannediyordum. Bıçak olduğunu görünce şoke oldum. Olay bittiğinde oradan uzaklaşmak istedim. Öldüğünü bilmiyordum. Ben T.E'ye engel olmak istedim ama hiçbir şey yapamadım" dedi.



"T.E. bıçağı çıkartarak saplamaya başladı"



Daha sonra söz verilen tutuksuz sanık E.V. ise, "Biz sahilde oturuyorduk. Alkol alıyorduk. Bu sırada tuvalete giden A.T. çığlık attı. Bu sırada arkamızdaki şahıslar, 'Ne oluyor buraya gelin çabuk' dediler. O.T. benden bıçağımı isteyip, 'Hadi gidelim bizi çağırıyorlar' dedi. İlk O.T., arkasından T.E., daha sonra da biz gittik. O.T., şahıslara 'Gecenin şahidi olmaz' dedi. Sonra T.E. bıçağı çıkartarak saplamaya başladı" diye konuştu.



"Makara olsun diye çığlığa benzer bir ses çıkarttım"



Duruşma, yaşanan olay sırasında yardım isteyen Serdar İlter'i Mesut Şeker'in arkasından koşarak yakalamaya çalıştığı iddia edilen tutuklu sanık A.T. de savunma yaptı. Olay gecesinde sahile attığı kanlı kıyafetlerin üzerindeki kanların kavga sırasında sıçradığını iddia eden A.T., sahilde otururken lavaboya gittim. Dönerken, makara olsun diye çığlığa benzer bir ses çıkarttım. Sonra arkadaşlarımın yanına geri döndüm. Arkamızdan, 'Buraya gelin' diye sesler gelmeye başladı. Sonra O.T. ve T.E. gitti. Daha sonra biz de gittik. Gittiğimizde T.E. maktulü bıçakladı. O da üzerime sendeleyince kanı kıyafetlerime bulaştı. O sırada maktulün arkadaşı ' Polis, polis' diye bağırıp koşmaya başladı. Ben de arkasından koştum. Sonra yere düşünce ben de bıraktım. Üzerime kan bulaştı. T.E. bana, 'Benim yüzümden hapse girmeyin. Üzerindeki kıyafetleri denize at dedi. Ben de çıkartıp sahilin kenarına koydum. Ben hiçbir şey yapmadım. Okul hayatıma dönmek istiyorum" şeklinde konuştu.



Katil zanlısı öldürdüğünü hatırlamadığı vatandaşın ailesinden özür diledi



Duruşmada son olarak savunma yapan katil zanlısı T.E. olay anını alkollü olduğun için hatırlamadığını iddia ederek, "Olay günü çok alkol almıştım. O.T. maktul ve arkadaşının yanına konuşmak amacıyla gitti. Sonra ben de gittim. Niyetim kavga etmek değildi. Sadece izliyordum. Odan sonra sesler yükseldi. Sonra öldürdüğüm kişi benimle dalga geçer gibi konuştu. Sözlerini tam hatırlamıyorum. Alkolün etkisi ile ayakta bile duramıyordum. Arkadaşlarım benim yaptığımı söylüyor. Demek ki öyleymiş. Ben hatırlamıyorum. Ben sonra masada olanları toparlayarak kaçtığımı hatırlıyorum. Ben böyle bir olaya karıştığım için çok pişmanım. Ben maktulün ailesinden özür diliyorum. Öldürmemin hiçbir gerekçesi yoktu. Sadece alkolün etkisindeydim" ifadelerini kullandı.



"T.E., defalarca Serdar'a vurdu"



Sanık savunmalarının ardından olay gecesi İlter'in yanında bulunan arkadaşı Mesut Şeker tanık olarak dinlendi. Verdiği ifadede olay anında sanıkları kışkırtacak hiçbir şey yapmadıklarını söyleyen Şeker, "Biz Serdar ile sahilde gece saatlerinde oturuyorduk. O sırada 5 tane köpek yanımıza gelip denize girdi. Biz de duruma şaşırarak güldük. Köpekler gidince bir kadın çığlığı duyduk. Sonra sahilde oturan kadınların köpeklerden korkmuş olabileceğini düşünerek, 'Gelin, gelin korkmayın, köpekler zarar vermez' dedik. Sonra sanıklardan O.T., yanımıza geldi. O.T. bize, 'Hayırdır, niye bu saate bizi çağırıyorsunuz' dedi. Ben de kendisini çağırmadığımı köpeklerden korkmuş kadın olabileceğini düşünerek seslendiğimizi söyledim. Sonra E.T. geldi. Bize 'Buyurun gelin beraber oturalım, biz kimseye posta koymuyoruz' dedim. Onlar da bizim oturduğumuz piknik masasına oturdular. Sonra 2 kişi daha geldi, etrafımızda durdu. Sanıklardan T.E. isimlerimizi ve nerede yaşadığımızı sordu. Biz de sanıklardan korkunca söyledik. Sonra O.T. isimli sanık, 'Neden bizi çağırdınız. Gecenin şahidi yok. Size buradan çıkış yok' dedi. Sonra T.E.'ye kafasıyla talimat verir gibi bir işaret yaptı. Ben yapmayın diyerek ayağa kalkarken, T.E., defalarca Serdar'a vurdu. Ben yumruk sandım, sonra bıçağı görünce, 'Polis' diye bağırarak yardım istemek için koşmaya başladım. Sanıklar da arkamdan koşmaya başladı. Ben yere düşünce sanıklardan A.T. üzerime eğildi. Yumrukla onu uzaklaştırıp sonra tekrar koşup 112 Acil Yardım ekiplerini aradım" dedi.



Ölen vatandaşın annesi gözyaşlarına boğuldu



Tanık ifadesi sırasında Serdar İlter'in ailesi, gözyaşlarına boğuldu. İlter'in annesi Safiye İlter, sanıklara seslenerek, "Benim oğlumun 3 yaşında bir kızı var. Her gün 'Babam eve ne zaman gelecek' diye soruyor" diyerek tepki gösterdi. Daha sonra söz verilen mağdur avukatı, 3 sanığın tutukluluk hallerinin devam etmesini, tutuksuz yargılanan E.V.'nin de tutuklanmasını talep etti. Sanık avukatları ise sanıklarının tahliye edilmesini istedi. Savunmaların tamamlanmasının ardından E.V.'nin yaşının küçük olması ve kaçma riskinin bulunmaması nedeni ile tutuklanma talebini ret eden mahkeme heyeti, diğer 3 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KOCAELİ