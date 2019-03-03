Son Dakika Haberleri: Tartıştığı Şahsı İki Bacağından Vurup Kaçtı

Tartıştığı Şahsı İki Bacağından Vurup Kaçtı

1 saat önce

Antalya'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada iki bacağından vurulan şahıs yaralandı.

Tartıştığı Şahsı İki Bacağından Vurup Kaçtı, System.String[]
Antalya'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada iki bacağından vurulan şahıs yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 17.00 sırasında Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi kapalı pazar yeri içinde meydana geldi. İddiaya göre, Serdar Y. ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Serdar Y.'nin iki bacağına 4 el ateş eden şüpheli, araçla olay yerinden kaçtı. Olay yerinden geçen bir doktorun ilk müdahaleyi yaptığı Serdar Y., olay yerine gelen ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Polis olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 11:08 Kaynak: İHA

Konyaaltı, Antalya, 3. Sayfa
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