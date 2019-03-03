Tartıştığı Şahsı İki Bacağından Vurup Kaçtı
1 saat önce
Antalya'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada iki bacağından vurulan şahıs yaralandı.
Antalya
'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada iki bacağından vurulan şahıs yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 17.00 sırasında Konyaaltı
ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi kapalı pazar yeri içinde meydana geldi. İddiaya göre, Serdar Y. ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Serdar Y.'nin iki bacağına 4 el ateş eden şüpheli, araçla olay yerinden kaçtı. Olay yerinden geçen bir doktorun ilk müdahaleyi yaptığı Serdar Y., olay yerine gelen ambulansla Akdeniz Üniversitesi
Hastanesine kaldırıldı. Polis
olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 11:08 Kaynak: İHA
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