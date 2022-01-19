Tartıştığı şahsı pompalı tüfekle vurdu - Son Dakika

Karaman'da kasıklarından silahla vurulan bir kişi, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, akşam saat 22.20 sıralarında Abbas Mahallesi 342. Sokak'ta bulunan bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle A.B, ile A.D (30), apartman merdivenlerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.B, yanında getirdiği pompalı tüfekle A.D'ye ateş ederek olay yerinden geldiği otomobille kaçtı. İhbar üzerine, adrese hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kasıklarına isabet eden saçmalarla yaralanan A.D, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis, olaydan sonra kaçan şüpheli A.B'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)