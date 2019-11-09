Son Dakika Haberleri: Tartıştığı şahsı silahla öldüren zanlı tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı şahsı silahla öldüren zanlı tutuklandı

Tartıştığı şahsı silahla öldüren zanlı tutuklandı

6 saat önce

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı.

Tartıştığı şahsı silahla öldüren zanlı tutuklandı, System.String[]

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçe merkezinde bir iş yerinde tartıştığı İsmail Tuncay'ı tabancayla vurduktan sonra emniyet güçlerince gözaltına alınan H.P, emniyetteki işlemlerinin sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından Taşköprü Adliyesine geniş güvenlik önlemleri arasında sevk edilen H.P, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KASTAMONU

Kastamonu, Taşköprü, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 07:58 Kaynak: İHA
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