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Tartıştığı şahsı sokak ortasında böyle bıçakladı

2 saat önce

Tartıştığı şahsı sokak ortasında böyle bıçakladı Kalçasından bıçaklanan Azeri uyruklu vatandaş, uzun süre 'polis' diyerek yardım talep ettiANTALYA - Antalya'da iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada Azerbaycan uyruklu bir kişi kalçasından yaralandı.

Tartıştığı şahsı sokak ortasında böyle bıçakladı

Kalçasından bıçaklanan Azeri uyruklu vatandaş, uzun süre 'polis' diyerek yardım talep etti

ANTALYA - Antalya'da iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada Azerbaycan uyruklu bir kişi kalçasından yaralandı. Bıçaklama anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pastahanede oturan Azerbaycan uyruklu Hacı Elbrus Hacılı ile Çerkez uyruklu olduğu ileri sürülen kimliği henüz tespit edilemeyen bir şüpheli arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, şüpheli şahıs Azerbaycan uyruklu vatandaşı kalçasından bıçakladı. Bu sırada bir vatandaş araya girerek bıçaklı saldırganı engellemeye çalıştı. Yaralanan şahıs yerde kanlar içerisinde kalıp, 'polis' diyerek uzun süre yardım talep etti. Bu sırada çevredeki vatandaşlar, yaralı Hacılı'ya ilk yardımda bulundu. Tüm bu anlar, bir vatandaşın cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı Hacılı'yı Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polisin kaçan şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

Tartıştığı şahsı sokak ortasında böyle bıçakladı

Azerbaycan, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:30 Kaynak: İHA
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