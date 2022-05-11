Tartıştığı şahsı üç yerinden bıçakladı - Son Dakika
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Tartıştığı şahsı üç yerinden bıçakladı

11.05.2022 10:12
Tartıştığı şahsı üç yerinden bıçakladı

Tekirdağ'da bir şahıs, sokak ortasında tartıştığı kişiyi üç yerinden bıçaklayarak yaraladı.

Tekirdağ'da bir şahıs, sokak ortasında tartıştığı kişiyi üç yerinden bıçaklayarak yaraladı.

Olay, İnönü Mahallesi Gazi Osmanpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde Ö.S. ve H.A. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Ö.S. bıçakla H.A.'yı üç yerinden yaraladı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nden Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ö.S. ise emniyet ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

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Tekirdağ, Gazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı şahsı üç yerinden bıçakladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tartıştığı şahsı üç yerinden bıçakladı - Son Dakika
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