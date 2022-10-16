Tartıştığı şahsı yaralamasına engel olmaya çalıştı, babasının ölümüne neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Tartıştığı şahsı yaralamasına engel olmaya çalıştı, babasının ölümüne neden oldu

16.10.2022 01:10

Tartıştığı şahsı yaralamasına engel olmaya çalıştı, babasının ölümüne neden oldu Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir şahıs, alacak verecek meselesi sebebiyle babasının tartıştığı kişiyi silahla yaralamasını engellemeye çalıştığı sırada yaşanan arbedede tabanca ateşlendi.

Tartıştığı şahsı yaralamasına engel olmaya çalıştı, babasının ölümüne neden oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir şahıs, alacak verecek meselesi sebebiyle babasının tartıştığı kişiyi silahla yaralamasını engellemeye çalıştığı sırada yaşanan arbedede tabanca ateşlendi. Bunun ardından göğsünden yaralanan baba, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Fırat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahsin Yıldız ile A.K., alacak verecek meselesinden telefonda tartışmaya başladı. Bunun üzerine cadde üzerinde buluşan 2 şahsın tartışması burada da devam etti. Tartışmanın daha da büyümesi üzerine A.K. yanında getirdiği bıçağı çıkararak Tahsin Yıldız'ı yaralamaya çalıştı. Tahsin Yıldız da yanında getirdiği tabancayı çıkarttı. Tahsin Yıldız tabancayı ateşleyeceği sırada oğlu F.Y., araya girerek babasını engellemeye çalıştı. Baba ve oğulun arbedesi sırasında silahın ateşlenmesiyle F.Y. elinden, Tahsin Yıldız ise göğsünden yaralandı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ağır yaralanan Tahsin Yıldız, ilk olarak Dilovası Devlet Hastanesi'ne, daha sonra ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tahsin Yıldız, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tahsin Yıldız'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

YORUMLAR
500
Duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı Duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı Son dakika haber! Yağış kazayı beraberinde getirdi Son dakika haber! Yağış kazayı beraberinde getirdi
Kaynak: İHA

Dilovası, Kocaeli, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı şahsı yaralamasına engel olmaya çalıştı, babasının ölümüne neden oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:50 Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek: Elim olayda babalarını kaybeden tüm öğrenci çocuklarımıza eğitim bursu sağlayacağız
00:32 Kocaeli'de korkunç olay: Uyuşturucu kullanan baba ve dumandan etkilenen 4 yaşındaki kızı hayatını kaybetti
00:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Maden şehidi olan işçilerin ailelerine 50 bin lira, yaralı vatandaşlara 25 bin liralık yardım yapılacak
23:46 Galatasaray'da tansiyon artıyor! Sarı kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk'u istifaya davet etti
23:34 Çevreden silah sesleri duyuldu! İran'da hapishanede çıkan yangın sonrası tutuklular ve gardiyanlar arasında çatışma çıktı
23:28 Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri eğitim sahasına silahlı saldırı düzenlendi: 11 ölü, 15 yaralı
23:19 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Kayseri mağlubiyeti sonrası hakemlere sert sözler: Sinir etmek için yapılıyor, artık kötü niyet arıyorum
23:09 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'de bir gökdelende çıkan yangına ilişkin ilk açıklama: Yangın kontrol altına alındı, can kaybı yok
22:55 Faizleri silinip ana paranın alınacağı KYK borç düzenlemesinin ayrıntıları gün yüzüne çıktı
22:42 Hakkari'de yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 04:15:59. #1.13#
SON DAKİKA: Tartıştığı şahsı yaralamasına engel olmaya çalıştı, babasının ölümüne neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement