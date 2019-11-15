Son Dakika Haberleri: Tartıştığı servis şoförünü silahla vurdu
Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı servis şoförünü silahla vurdu

Tartıştığı servis şoförünü silahla vurdu

6 saat önce

Tartıştığı servis şoförünü silahla vurduKARAMAN - Karaman'da bir kişi tartıştığı servis şoförünü silahla vurarak yaraladı.

Tartıştığı servis şoförünü silahla vurdu

KARAMAN - Karaman'da bir kişi tartıştığı servis şoförünü silahla vurarak yaraladı.

Olay, akşam saat 21.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 1129. Sokak'ta bulunan halı saha yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, servis şoförlüğü yaptığı öğrenilen Nasuh F. ile Hüseyin K. (44), arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin K. tabanca ile Nasuh F'ye bir el ateş ettikten sonra aracına binerek olay yerinden kaçtı. Yaşanan olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Omuzuna isabet eden tek kurşunla yaralanan Nasuh F., ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olaydan sonra kaçan Hüseyin K'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tartıştığı servis şoförünü silahla vurdu

Bahçelievler Mahallesi, Karaman, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İkiz plakayla servis minibüsçülüğüne 8 bin 960 lira ceza
Renk körü olanların polis olamayacağı kesinleşti Kendisine şiddet uygulayan kocasını çocuğunun önünde bıçakladı Bahçelievler'de ünlü bir kafenin ortağına kurşun yağdırdılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 06:39:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tartıştığı servis şoförünü silahla vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]