TARTIŞTIĞI SEVGİLİSİNİ 45 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜREN SANIĞA MÜEBBET HAPİS - Son Dakika
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TARTIŞTIĞI SEVGİLİSİNİ 45 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜREN SANIĞA MÜEBBET HAPİS

25.03.2022 14:58

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, sevgilisi Nuran Gökalp'i (39), ekmek bıçağıyla 45 kez bıçaklayarak öldüren Ayhan Doğan (43), 'Tasarlayarak öldürme' suçlamasıyla müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, sevgilisi Nuran Gökalp'i (39), ekmek bıçağıyla 45 kez bıçaklayarak öldüren Ayhan Doğan (43), 'Tasarlayarak öldürme' suçlamasıyla müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 209 yılın Ekim ayında Çorlu'ya bağlı Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Cemile Yeşil Anadolu Lisesi'nin arkasındaki boş alanda, Ayhan Doğan ile sevgilisi Nuran Gökalp, tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Doğan, yanında getirdiği ekmek bıçağını Gökalp'e defalarca sapladı. Kadının çığlıklarını duyanların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Gökalp'in hayatını kaybettiğini belirledi. Nuran Gökalp'in cansız bedenini başında bekleyen Ayhan Doğan ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Nuran Gökalp'in adli tıp kurumundan gelen raporda 20'si öldürücü olmak üzere 45 bıçak darbesiyle hayatını kaybetitği tespit edildi.

Cinayetin ardından tutuklanan Doğan, ifadesinde, "Kendisiyle arkadaştık. Son zamanlarda benim telefonlarımı açmıyordu. Bu durum, beni şüphelendirmeye başladı. Olay günü 2 arkadaşımla alkol aldım daha sonra markete giderek, ekmek bıçağını aldım. Nuran'ı her zaman buluştuğumuz, olayın olduğu yere çağırdım. Evlerimize yakın olduğu için sürekli orada buluşuyorduk. Gelmesiyle konuşmaya başladık. Alkol de alıyorduk. 'Neden benim telefonlarımı açmıyorsun?' dedim, 'Başka biri mi var?' dedim ve tartışma çıktı. Sonra almış olduğum ekmek bıçağıyla bıçaklamaya başladım. Kafam iyiydi, çok da hatırlamıyorum" dedi.

Cinayetin ardından tutuklanan Ayhan Doğan hakkında Çorlu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Tasarlayarak öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Davanın karar duruşmasına sanık Ayhan Doğan ile avukatı katıldı. Son savunması istenen Doğan, pişman olduğunu söyledi. Mahkeme, Doğan'a müebbet hapis cezası verdi.

TARTIŞTIĞI SEVGİLİSİNİ 45 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜREN SANIĞA MÜEBBET HAPİS
TARTIŞTIĞI SEVGİLİSİNİ 45 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜREN SANIĞA MÜEBBET HAPİS
TARTIŞTIĞI SEVGİLİSİNİ 45 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜREN SANIĞA MÜEBBET HAPİS
TARTIŞTIĞI SEVGİLİSİNİ 45 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜREN SANIĞA MÜEBBET HAPİS

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TARTIŞTIĞI SEVGİLİSİNİ 45 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜREN SANIĞA MÜEBBET HAPİS - Son Dakika


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SON DAKİKA: TARTIŞTIĞI SEVGİLİSİNİ 45 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜREN SANIĞA MÜEBBET HAPİS - Son Dakika
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