Son Dakika Haberleri: Tartıştığı sevgilisini evinin bahçesinde bıçakladı (2)
Son Dakika Güncel Haber

Tartıştığı sevgilisini evinin bahçesinde bıçakladı (2)

36 dakika önce

GÖZALTINA ALINDIBursa'nın İnegöl ilçesinde, Hülya S.(40), tartıştığı erkek arkadaşı Münür Y.(38) tarafından evinin bahçesinde bacağından bıçaklandı.

Tartıştığı sevgilisini evinin bahçesinde bıçakladı (2), System.String[]

GÖZALTINA ALINDI
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Hülya S.(40), tartıştığı erkek arkadaşı Münür Y.(38) tarafından evinin bahçesinde bacağından bıçaklandı. Hülya S., tedavi altına alınırken, olaydan sonra kaçan Münür Y., polis ekiplerinin çalışması sonucunda yakalanarak, gözaltına alındı. Münür Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.


İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öz kızını 14 yerinden bıçaklayıp sigara içen babanın akli dengesi incelenecek
Yargıtay: Hesaptan çalınan paradan banka sorumlu Barajın üstünde yüzen 3 ahşap evde, uyuşturucu alemi yapmışlar Babasından miras kalan 1949 model cipe gözü gibi bakıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2019 15:18:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tartıştığı sevgilisini evinin bahçesinde bıçakladı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]