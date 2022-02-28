Tartıştığı sevgilisini sırtından bıçakladı - Son Dakika
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Tartıştığı sevgilisini sırtından bıçakladı

28.02.2022 09:26
Tartıştığı sevgilisini sırtından bıçakladı

Bolu'da, tartıştığı sevgilisi C.A.'yı sırtından bıçaklayarak ağır yaralayan N.G. isimli kadın gözaltına alındı.

Bolu'da, tartıştığı sevgilisi C.A.'yı sırtından bıçaklayarak ağır yaralayan N.G. isimli kadın gözaltına alındı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Tabaklar mahallesi İkizler sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, evde bulunan C.A ile sevgilisi N.G. isimli kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine N.G. mutfaktan aldığı bıçağı C.A.'nın sırtına sapladı. C.A., kanlar içinde yerde kalırken, sevgilisi N.G. durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi.

Ağır yaralanan C.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. N.G. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

Tartıştığı sevgilisini sırtından bıçakladı
Tartıştığı sevgilisini sırtından bıçakladı
Tartıştığı sevgilisini sırtından bıçakladı

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Tartışma yaşadığı erkek arkadaşını sırtından bıçakladı! Tartışma yaşadığı erkek arkadaşını sırtından bıçakladı! BOLU-TARTIŞTIĞI SEVGİLİSİNİ SIRTINDAN BIÇAKLADI BOLU-TARTIŞTIĞI SEVGİLİSİNİ SIRTINDAN BIÇAKLADI Apartmanın 3'üncü katından beton zemine düşen kadın yaralandı Apartmanın 3'üncü katından beton zemine düşen kadın yaralandı

Polis, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı sevgilisini sırtından bıçakladı - Son Dakika


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