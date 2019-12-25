Tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptı - Son Dakika

Tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptı

6 saat önce

Tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptıİngiltere, (DHA)- İngiltere'de bir araç sürücüsü, trafikte tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptı.

Tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptı

İngiltere, (DHA)- İngiltere'de bir araç sürücüsü, trafikte tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptı. O anları yoldan geçmekte olan bir vatandaş cep telefonu ile kaydetti.

Olay, Manchester şehrindeki Cheetham Hill yolunda meydana geldi. Yerel medya, iki sürücünün yol tartışmasına girdiğini; tamamen beyaz olan araç sürücüsünün ise oldukça öfkelenerek, diğer sürücünün kullandığı SIP Car Parks şirketine ait araca defalarca çarptığını duyurdu. Yoldan geçmekte olan bir kişi tarafından kaydedilen görüntülerde, öfkeli sürücünün diğer aracın etrafında tur atarak birçok yerine kasıtlı olarak çarptığı; bu sırada yoldaki diğer araçların da durduğu görülüyor.

Kimsenin yara almadığı olaya dair açıklama yapan yetkililer, polisin yerel saat ile 13.10'da yoldaki kavgaya dair ihbar aldıklarını, şu ana kadar kimsenin gözaltına alınmadığını ve olayın araştırıldığını açıkladı.

Tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptı

İngiltere, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TIR'IN gizli bölmelerinden 3 bin kaçak sigara ve cep telefonları çıktı
İstanbul'da İETT otobüsünün önünü kesen bir grup, şoförü darp etmek istedi! Meteoroloji uyardı! Bu geceden itibaren birçok ilde kar yağışı etkili olacak Son dakika: Şule Çet davasında mahkeme gerekçeli kararını tamamladı

Son Dakika Haberleri
18:06 "Hukuk Devleti ve Yargı Reformu" programı - Son Dakika
18:04 Şule Çet davasının gerekçeli kararı: Cinsel saldırıda bulunup, pencereden attı - Son Dakika
18:04 Kayseri'nin Sarız ilçesinde eğitime kar engeli - Son Dakika
18:04 İstanbul'da sahte parfüm operasyonu - Son Dakika
18:00 Serdivan'daki işletmelerin kapanış saatlerine düzenleme yapıldı - Son Dakika
17:45 Son dakika: Şule Çet davasında mahkeme gerekçeli kararını tamamladı - Son Dakika
17:39 Meteoroloji uyardı! Bu geceden itibaren birçok ilde kar yağışı etkili olacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 18:09:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]