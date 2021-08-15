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Tartıştığı sürücünün yüzüne tüküren Irmak Arıcı'dan yeni skandal - Son Dakika

Tartıştığı sürücünün yüzüne tüküren Irmak Arıcı'dan yeni skandal

15.08.2021 16:37
Tartıştığı sürücünün yüzüne tüküren Irmak Arıcı'dan yeni skandal, System.String[]

Irmak Arıcı, geçtiğimiz gün trafikte tartıştığı bir vatandaşın suratına tükürmüştü.

Irmak Arıcı, geçtiğimiz gün trafikte tartıştığı bir vatandaşın suratına tükürmüştü. Arıcı'nın bu hareketi kamuoyu tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Dün akşam Karasu'da sahne alan Irmak Arıcı, hareketsiz bir şekilde sahnede kaldı.

Kendisini dinlemeye gelen hayranlarına adeta şok yaratan Irmak Arıcı'nın sahnede neden kendisini kaybettiği anlaşılmadı.

Konser meydanında bulunan hayranlarının iddialarına göre Irmak Arıcı, kısa süre sonra sahneden indirildi.

Irmak Arıcı, ve mekan yönetimi konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Tartıştığı sürücünün yüzüne tüküren Irmak Arıcı'dan yeni skandal

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Tartıştığı sürücünün yüzüne tüküren Irmak Arıcı'dan yeni skandal - Son Dakika Magazin


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