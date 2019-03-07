Tartıştığı Üniversite Öğrencisini Tabancayla Vurdu

ISPARTA'da üniversite öğrencisi Enes Selçuk (22), tartıştığı alt kat komşusu M.G. tarafından tabancayla karnından vuruldu.

ISPARTA'da üniversite öğrencisi Enes Selçuk (22), tartıştığı alt kat komşusu M.G. tarafından tabancayla karnından vuruldu. Ağır yaralanan Enes Selçuk, tedaviye alınırken, M.G. ise gözaltına alındı.



Olay, saat 10.30 sıralarında Çünür Mahallesi'nde meydana geldi. 2 katlı binanın alt katında oturan M.G. ile üst katta oturan Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Enes Selçuk arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sonrası M.G. iddiaya göre tabancayla Enes Selçuk'u vurdu.



Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Enes Selçuk, SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Karın bölgesinden yaralandığı belirtilen Enes Selçuk'un tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedildi.



M.G. ise polis tarafından gözaltına alındı. - Isparta

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