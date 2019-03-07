Son Dakika Haberleri: Tartıştığı Üniversite Öğrencisini Tabancayla Vurdu

Tartıştığı Üniversite Öğrencisini Tabancayla Vurdu

10 dakika önce

ISPARTA'da üniversite öğrencisi Enes Selçuk (22), tartıştığı alt kat komşusu M.G. tarafından tabancayla karnından vuruldu.

Tartıştığı Üniversite Öğrencisini Tabancayla Vurdu, System.String[]
ISPARTA'da üniversite öğrencisi Enes Selçuk (22), tartıştığı alt kat komşusu M.G. tarafından tabancayla karnından vuruldu. Ağır yaralanan Enes Selçuk, tedaviye alınırken, M.G. ise gözaltına alındı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Çünür Mahallesi'nde meydana geldi. 2 katlı binanın alt katında oturan M.G. ile üst katta oturan Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Enes Selçuk arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sonrası M.G. iddiaya göre tabancayla Enes Selçuk'u vurdu.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Enes Selçuk, SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Karın bölgesinden yaralandığı belirtilen Enes Selçuk'un tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedildi.

M.G. ise polis tarafından gözaltına alındı. - Isparta

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:55 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de Kaçak Silah Fabrikasına Helikopterli Operasyon: 46 Gözaltı Brexit İçin Son 22 Gün

Binali Yıldırım'dan İstanbul Trafiğini Rahatlatacak Tünel Projesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadınlar Günü Mesajı: Hiçbir Zaman Vazgeçmeyeceğiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 14:05:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tartıştığı Üniversite Öğrencisini Tabancayla Vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]