Son Dakika Haberleri: Tartıştığı Üniversite Öğrencisini Tabancayla Vurdu (2)

Tartıştığı Üniversite Öğrencisini Tabancayla Vurdu (2)

2 saat önce

KURTARILAMADIIsparta'da çıkan tartışma sonucu alt kat komşusu M.G. tarafından karın bölgesinden vurulan üniversite öğrencisi Enes Selçuk, ağır yaralı halde götürüldüğü SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Tartıştığı Üniversite Öğrencisini Tabancayla Vurdu (2), System.String[]
KURTARILAMADI

Isparta'da çıkan tartışma sonucu alt kat komşusu M.G. tarafından karın bölgesinden vurulan üniversite öğrencisi Enes Selçuk, ağır yaralı halde götürüldüğü SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:30 Kaynak: DHA

Isparta, Selçuk, Güncel
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