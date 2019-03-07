Tartıştığı Üniversite Öğrencisini Tabancayla Vurdu (2)
2 saat önce
KURTARILAMADIIsparta'da çıkan tartışma sonucu alt kat komşusu M.G. tarafından karın bölgesinden vurulan üniversite öğrencisi Enes Selçuk, ağır yaralı halde götürüldüğü SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
KURTARILAMADI Isparta
'da çıkan tartışma sonucu alt kat komşusu M.G. tarafından karın bölgesinden vurulan üniversite öğrencisi Enes Selçuk
, ağır yaralı halde götürüldüğü SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:30 Kaynak: DHA
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