Son Dakika Haberleri: Tartıştığı Üniversite Öğrencisini Tabancayla Vurdu (3)

Tartıştığı Üniversite Öğrencisini Tabancayla Vurdu (3)

1 saat önce

SDÜ REKTÖRÜNDEN KINAMASüleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Isparta'da çıkan tartışma sonucu alt kat komşusu M.G. tarafından karın bölgesinden vurulan üniversite öğrencisi Enes Selçuk'un yaşamını yitirdiği olayla ilgili taziye ve kınama mesajı yayımladı.

Tartıştığı Üniversite Öğrencisini Tabancayla Vurdu (3), System.String[]
SDÜ REKTÖRÜNDEN KINAMA

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Isparta'da çıkan tartışma sonucu alt kat komşusu M.G. tarafından karın bölgesinden vurulan üniversite öğrencisi Enes Selçuk'un yaşamını yitirdiği olayla ilgili taziye ve kınama mesajı yayımladı.

'BİREYSEL SİLAHLANMA TOPLUMUN KANAYAN YARASI'

Üniversitenin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada Rektör Çarıkçı, "İnsanın en doğal ve vazgeçilmez haklarından biri de yaşama hakkıdır. İnsanın yaşama hakkı, sebep ne olursa olsun, asla elinden alınamaz, inancımız ve değerlerimiz gereği de 'Allah'ın verdiği canı ancak Allah alır.' Oysa bugün ilimiz sınırlarında yaşanan vahim bir olay sonucunda, hayatının baharında ve hayallerinin de henüz çok başında olan gencecik bir evladımız, üniversitemiz İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Enes Selçuk, haddini aşmış elim bir silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmiştir. Yaşanan bu talihsiz olay Isparta kadar SDÜ ailesi olarak bizleri derinden yaralamış ve yasa boğmuştur. Bu olay sonrasında, Süleyman Demirel Üniversitesi olarak, toplumun kanayan bir yarası olan bireysel silahlanmayı, akabinde yaşanması olası cinayetleri şiddetle kınıyor, öğrencimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine, arkadaşlarına ve tüm sevenlerine de yüce Allah'tan sabır ve güç diliyorum. Bir daha böyle olayların hem ilimizde hem de ülkemizde yaşanmamasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:07 Kaynak: DHA

Isparta, Selçuk, Güncel
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