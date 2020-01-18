Tartıştığı üvey ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü - Son Dakika

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Tartıştığı üvey ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü
6 saat önce
Elazığ'da tartıştığı üvey kardeşi tarafından tüfekle vurulan kişi öldü.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 04:20 Kaynak: AA
Elazığ'da tartıştığı üvey kardeşi tarafından tüfekle vurulan kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Doğukent Mahallesi 94. Sokak'taki apartmanda Paşa S. (59) ile üvey kardeşi Sedat S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada tüfekle vurulan Paşa S. hayatını kaybetti.
Paşa S'nin cenazesi 112 Acil Servis ekibince Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna konuldu.
Katil zanlısı Sedat S. yakalandı.
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