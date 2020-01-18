Tartıştığı üvey ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tartıştığı üvey ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü - Son Dakika

Tartıştığı üvey ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü

7 saat önce

Elazığ'da tartıştığı üvey kardeşi tarafından tüfekle vurulan kişi öldü.

Elazığ'da tartıştığı üvey kardeşi tarafından tüfekle vurulan kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Doğukent Mahallesi 94. Sokak'taki apartmanda Paşa S. (59) ile üvey kardeşi Sedat S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada tüfekle vurulan Paşa S. hayatını kaybetti.

Paşa S'nin cenazesi 112 Acil Servis ekibince Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna konuldu.

Katil zanlısı Sedat S. yakalandı.

Tartıştığı üvey ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 04:54 Kaynak: AA
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