Tartıştığı üvey ağabeyini tüfekle vurarak öldüren şahıs tutuklandı - Son Dakika

Elazığ Adliyesi

Zanlının adliyeye getirilmesi Elazığ'da tartıştığı üvey ağabeyini tüfekle vurarak öldüren şahıs tutuklandı

Elazığ'da üvey ağabeyini pompalı tüfekle vurarak öldüren zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ Doğukent Mahallesi 94. Sokaktaki apartmanında tartıştığı üvey ağabeyi Paşa S'yi pompalı tüfekle öldüren Sedat S. emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Sedat S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Doğukent Mahallesi 94. Sokaktaki apartmanda henüz belirlenemeyen nedenle Paşa S. ile üvey kardeşi Sedat S. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Paşa S. tüfekle vurularak öldürülmüştü.