Son Dakika Haberleri: Tartıştığı Üvey Babasını Öldürdü

Tartıştığı Üvey Babasını Öldürdü

9 dakika önce

BALIKESİR'in Havran ilçesinde motosiklet tamircisi Mustafa Nejdet Kocabaşoğlu (35), tartıştığı üvey babası Süleyman Sade'yi (56) av tüfeğiyle öldürdü.

Tartıştığı Üvey Babasını Öldürdü, System.String[]
BALIKESİR'in Havran ilçesinde motosiklet tamircisi Mustafa Nejdet Kocabaşoğlu (35), tartıştığı üvey babası Süleyman Sade'yi (56) av tüfeğiyle öldürdü.

Olay, saat 16.30 sıralarında Havran ilçesi eski Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Süleyman Sade, üvey oğlu Mustafa Nejdet Kocabaşoğlu'nun işyerine geldi. İkili arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İşyerinden av tüfeğini alan Kocabaşoğlu, dışarıdaki Sade'ye bir el ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesiyle Sade, kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaklesinin ardından Havran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sde, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

Olayın ardından polise teslim olan Kocabaş gözaltına alınarak, Havran İlçe Emniyet Amirliği'ne götürüldü. - Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:52 Kaynak: DHA

Balıkesir, Havran, Güncel
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