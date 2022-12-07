Osmaniye'de bir uzman çavuş, yolda karşılaştığı husumetlisini beylik tabancasıyla başından vurarak öldürdü

Saat 12.00 sıralarında Pazar Mahallesi Osman Nuri Saygılı Caddesi'nde meydana gelen olayda Sumbas İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş R.E., izinli gününde caddede husumetli olduğu Mustafa Tilim ile karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tilim, aracından aldığı sopayla R.E.'ye saldırdı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

R.E. ise beylik tabancasını çekip Mustafa Tilim'e 3 el ateş etti. Başından yaralanan Tilim, yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mustafa Tilim, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mustafa Tilim'in cenazesi, otopsi için morga kaldırılırken, R.E. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşte olay yerinden kareler;