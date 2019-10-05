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Tartıştığı yatalak babasının penisini kesti

1 saat önce

Tartıştığı yatalak babasının penisini kestiAYDIN'ın Efeler İlçesinde, psikolojik sorunları bulunan ve madde bağımlısı olduğu belirtilen Onur S. (Sokubaş) (21), tartıştığı yatalak babası Mehmet S'nin (50) penisini keserek kaçtı.

Tartıştığı yatalak babasının penisini kesti

AYDIN'ın Efeler İlçesinde, psikolojik sorunları bulunan ve madde bağımlısı olduğu belirtilen Onur S. (Sokubaş) (21), tartıştığı yatalak babası Mehmet S'nin (50) penisini keserek kaçtı. Hastaneye kaldırılan baba Mehmet S. tedaviye alınırken, kesilen parça bulunamadığı için yerine dikilemedi.

Olay, bugün sabah saatlerinde, Tepecik Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce felç olan Mehmet S., yatağa mahkum hale geldi. Mehmet S. ile oğlu Onur S. arasında daha önce de pek çok kez olduğu gibi bugün de tartışma yaşandı. Onur S.'nin babasına ait arsayı satıp, parasını almak istediği öne sürüldü. Onur S., iddiaya göre, cebinden çıkardığı bıçakla yatalak babasının penisini kesip, otomobille kaçtı. Yakınlarının haber vermesi üzeri olay yerine gelen sağlık ekipleri, penisi kesilen babayı ambulansla, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunan baba Mehmet S., yapılan ilk müdahalesi sonrası Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kesilen penisinin parçası bulunamadığı için yerine dikilemediği belirtildi. Polis, olaydan sonra kaçan Onur S'nin yakalanması için çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Tartıştığı yatalak babasının penisini kesti

Devlet Hastanesi, Efeler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 05:46 Kaynak: DHA
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