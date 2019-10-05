Son Dakika Haberleri: Tartıştığı yatalak babasının penisini kesti (2)
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Tartıştığı yatalak babasının penisini kesti (2)

51 dakika önce

TEDAVİSİ SÜRÜYORAydın'ın Efeler ilçesinde, babası Mehmet S'nin (50) penisini keserek kaçan Onur S. (21), halen aranıyor.

Tartıştığı yatalak babasının penisini kesti (2), System.String[]

TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Aydın'ın Efeler ilçesinde, babası Mehmet S'nin (50) penisini keserek kaçan Onur S. (21), halen aranıyor. Atatürk Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Mehmet S. ise daha sonra Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Burhan CEYHAN/ AYDIN,


Devlet Hastanesi, Efeler, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 06:08 Kaynak: DHA
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