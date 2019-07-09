Son Dakika Haberleri: Tartıştığı yeğenini öldürdüğü ileri sürülen zanlı Uşak'ta yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Tartıştığı yeğenini öldürdüğü ileri sürülen zanlı Uşak'ta yakalandı

23 dakika önce

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde tartıştığı yeğenini silahla ateş ederek öldürdüğü iddia edilen şüpheli, Uşak'ta gözaltına alındı.

Tartıştığı yeğenini öldürdüğü ileri sürülen zanlı Uşak'ta yakalandı, System.String[]
Balıkesir, Uşak, Güncel
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde tartıştığı yeğenini silahla ateş ederek öldürdüğü iddia edilen şüpheli, Uşak'ta gözaltına alındı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iki ay önce Bahçelievler Mahallesi'nde tartıştığı yeğeni Ç.Ö'ye (26) ateş ederek ölümüne neden olduğu ileri sürülen D.Ö'nün (54), Uşak'ta olduğunu belirledi.
Teknik takip sonrasında, belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı yakaladı.
Kente getirilen D.Ö'nün, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 07:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öfkeli koca evinde oturan boşanacağı eşine pencereden kurşun yağdırdı İstanbul'un göbeğinde, Çinli kadının boğazını kesip evini ateşe verdiler "Niye yan bakıyorsun" kavgasında, saldırgan yanlış kişiyi vurdu! Dehşet anları kamerada ABD'de kaybolan genç kızın cesedi, bir çöp poşetinde parçalanmış şekilde bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 20:03:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tartıştığı yeğenini öldürdüğü ileri sürülen zanlı Uşak'ta yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]