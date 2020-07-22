Tartıştığı yeğenini sokak ortasında öldürdü - Son Dakika

Tartıştığı yeğenini sokak ortasında öldürdü

Manisa'da cinayet

MANİSA - Manisa'da tartıştığı dayısı tarafından sokak ortasında silahla vurulan Tufan Birgül hayatını kaybetti.

Olay, Şehzadeler ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi 241 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Tufan Birgül, sokakta dayısı Cesim A. ile henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cesim A. yanında bulunan silahla yeğeni Tufan Birgül'e 5 el ateş etti. Birgül, olay yerinde hayatını kaybederken, Cesim A. cesedin başında polisin gelmesini bekledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Cesim A.'yı gözaltına alarak emniyete götürdü. Hayatını kaybeden Tufan Birgül, cenaze aracıyla Manisa Şehir Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.