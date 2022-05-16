TARTIŞTIĞI YEĞENİNİ VURDU, 2 RUHSATSIZ TABANCAYLA YAKALANDI - Son Dakika

İZMİT'te Hikmet D., mobilya atölyesinde tartıştığı yeğeni Yunus D.?yi bacağından tabancayla vurarak yaraladı. Yunus D., tedaviye alınırken, amcası Hikmet D., 2 ruhsatsız tabancayla yakalandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Sanayi Mahallesi Melodi Sokak'ta bulunan mobilya atölyesinde meydana geldi. Hikmet D., bilinmeyen nedenle yeğeni Yunus D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Hikmet D., tabancayla yeğenine ateş açtı. Yunus D., bacağından yaralanırken, Hikmet D. olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Yunus D.?yi Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hikmet D. ise yaklaşık yarım saat sonra Başiskele'de üzerinde 2 ruhsatsız tabancayla yakalandı. Hastaneye kaldırılan Yunus D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.