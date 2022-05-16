TARTIŞTIĞI YEĞENİNİ VURDU, 2 RUHSATSIZ TABANCAYLA YAKALANDI - Son Dakika
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TARTIŞTIĞI YEĞENİNİ VURDU, 2 RUHSATSIZ TABANCAYLA YAKALANDI

16.05.2022 17:47

İZMİT'te Hikmet D., mobilya atölyesinde tartıştığı yeğeni Yunus D.?yi bacağından tabancayla vurarak yaraladı.

İZMİT'te Hikmet D., mobilya atölyesinde tartıştığı yeğeni Yunus D.?yi bacağından tabancayla vurarak yaraladı. Yunus D., tedaviye alınırken, amcası Hikmet D., 2 ruhsatsız tabancayla yakalandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Sanayi Mahallesi Melodi Sokak'ta bulunan mobilya atölyesinde meydana geldi. Hikmet D., bilinmeyen nedenle yeğeni Yunus D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Hikmet D., tabancayla yeğenine ateş açtı. Yunus D., bacağından yaralanırken, Hikmet D. olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Yunus D.?yi Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hikmet D. ise yaklaşık yarım saat sonra Başiskele'de üzerinde 2 ruhsatsız tabancayla yakalandı. Hastaneye kaldırılan Yunus D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TARTIŞTIĞI YEĞENİNİ VURDU, 2 RUHSATSIZ TABANCAYLA YAKALANDI
TARTIŞTIĞI YEĞENİNİ VURDU, 2 RUHSATSIZ TABANCAYLA YAKALANDI
TARTIŞTIĞI YEĞENİNİ VURDU, 2 RUHSATSIZ TABANCAYLA YAKALANDI
TARTIŞTIĞI YEĞENİNİ VURDU, 2 RUHSATSIZ TABANCAYLA YAKALANDI
TARTIŞTIĞI YEĞENİNİ VURDU, 2 RUHSATSIZ TABANCAYLA YAKALANDI
TARTIŞTIĞI YEĞENİNİ VURDU, 2 RUHSATSIZ TABANCAYLA YAKALANDI
TARTIŞTIĞI YEĞENİNİ VURDU, 2 RUHSATSIZ TABANCAYLA YAKALANDI
TARTIŞTIĞI YEĞENİNİ VURDU, 2 RUHSATSIZ TABANCAYLA YAKALANDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TARTIŞTIĞI YEĞENİNİ VURDU, 2 RUHSATSIZ TABANCAYLA YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TARTIŞTIĞI YEĞENİNİ VURDU, 2 RUHSATSIZ TABANCAYLA YAKALANDI - Son Dakika
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