Tartıştıkları adamı bıçaklayıp sopayla darbettiler! Yakınları sinir krizi geçirdi - Son Dakika

Dün gece saat 03:00'de merkez Seyhan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde iddiaya göre Y.Y. ve İ.Y., daha önceden aralarında husumet bulunan Ekrem A. bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

BIÇAKLAYIP DÖVDÜLER

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli Y.Y. ve İ.Y. yanlarında getirdiği sopa ve bıçakla Ekrem A.'yı darbettikten sonra bıçakladı. Ekrem A.'nın otomobilinin lastiklerini kesen şüpheliler olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Ekrem A.'yı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

DURUMU AĞIR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Ekrem A.'yı ilk müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Olayı duyan Ekrem A.'nın yakınları olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı. Polis, kaçan şüpheliler için çalışma başlattı.