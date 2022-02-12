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TARTIŞTIKLARI KİŞİNİN EVİNE POMPALI TÜFEK VE TABANCAYLA ATEŞ ETTİLER - Son Dakika

TARTIŞTIKLARI KİŞİNİN EVİNE POMPALI TÜFEK VE TABANCAYLA ATEŞ ETTİLER

12.02.2022 11:18

ANTALYA'da Çetin K. ve Erkan Ö., 4 bin TL'lik alacak için tartıştıkları Adnan E.'nin evinden çıktıktan sonra pompalı tüfek ve tabancayla ateş etti.

ANTALYA'da Çetin K. ve Erkan Ö., 4 bin TL'lik alacak için tartıştıkları Adnan E.'nin evinden çıktıktan sonra pompalı tüfek ve tabancayla ateş etti. Saçma ve kurşunlar dairenin balkon ve çevredeki 2 otomobilin camına zarar verdi.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi 1118 sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın ikinci katında meydana geldi. Ev sahibi Adnan E. ile Çetin K. ve Erkan Ö. arasında, 4 bin TL'lik alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından evden ayrılan Çetin K. ve Erkan Ö.k, pompalı tüfek ve tabancayla Adnan E.'nin dairesine ateş etmeye başladı. Kurşun ve saçmalar balkon camını patlatırken, sokakta park halindeki iki otomobile de isabet etti. Çetin K. ve Erkan Ö. olay saldırı sonrası kaçarken, sesleri duyan mahalle sakinleri durumu 112'ye bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

DELİLLERİ TAŞLA ÇİZEREK DAİRE İÇİNE ALDI

Polis ekipleri, delillerin kaybolmaması için büyük özen gösterdi. Ekipler, sokakta ellerinde cep telefonuyla boş mermi ve kartuş aradı. Bir polis memuru, olay yeri inceleme ekipleri gelene kadar eline aldığı taşı tebeşir gibi kullanarak boş kovan ve kartuşların etrafını çizerek daire içine aldı.

Evine saldırı düzenlenen Adnan E., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken, ekipler kaçan Çetin K. ve Erkan Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

TARTIŞTIKLARI KİŞİNİN EVİNE POMPALI TÜFEK VE TABANCAYLA ATEŞ ETTİLER
TARTIŞTIKLARI KİŞİNİN EVİNE POMPALI TÜFEK VE TABANCAYLA ATEŞ ETTİLER
TARTIŞTIKLARI KİŞİNİN EVİNE POMPALI TÜFEK VE TABANCAYLA ATEŞ ETTİLER

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Pompalı Tüfek, Türk Lirası, Muratpaşa, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TARTIŞTIKLARI KİŞİNİN EVİNE POMPALI TÜFEK VE TABANCAYLA ATEŞ ETTİLER - Son Dakika


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SON DAKİKA: TARTIŞTIKLARI KİŞİNİN EVİNE POMPALI TÜFEK VE TABANCAYLA ATEŞ ETTİLER - Son Dakika
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